नया वैरिएंट एक बड़ा खतरा, सरकार टीकाकरण पर गंभीर नहीं: राहुल गांधी

India

oi-Love Gaur

नई दिल्ली, 27 नवंबर: पूरी दुनिया कोरोना वायरस से करीब दो साल के लंबी लड़ाई लड़ रही हैं, लेकिन अभी तक यह जंग खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। कोरोना के खिलाफ जहां देशों में वैक्सीनेशन अभियान जारी है। वहीं वायरस के आए दिन बदलते स्वरूप ने डॉक्टर्स सहित लोगों की टेंशन बढ़ा दी है। इस बीच एक बार फिर विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने कोरोना को लेकर चिंता बढ़ाने वाली बात कही है। हाल ही में WHO की समिति ने कोरोना वायरस के नए वैरिएंट जिसको 'ओमीक्रॉन' नाम दिया है, इसे बेहद संक्रामक बताया है। जिस पर अब कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कोरोना के नए स्‍ट्रेन और वैक्सीनेशन पर मोदी सरकार के गंभीर नहीं होने का आरोप लगाया है।

दरअसल, एक बार फिर कोरोना को लेकर चिंता बढ़ाने वाली खबर मिली है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना के नए स्‍ट्रेन B.1.1.529 वैरिएंट को वैरिएंट ऑफ कंसर्न कहा है। इसका नाम 'ओमीक्रॉन' (Omicron) रखा है, जिसके बाद अब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर टीकाकरण में गंभीर नहीं होने का आरोप लगाते हुए कुछ आंकड़े साझा किए है।

New variant is a serious threat.

High time GOI gets serious about providing vaccine security to our countrymen.

Bad vaccination figures can’t be hidden for long behind one man’s photo. #Omicron pic.twitter.com/3J7E8TEwXT