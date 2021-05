राहुल गांधी ने 'PM और वेंटिलेटर' में बताई 3 समानताएं, कहा- जरूरत के समय दोनों को ढूंढना मुश्किल

India

oi-Love Gaur

नई दिल्ली, मई 17: कोरोना वायरस की दूसरी लहर की चपेट में आज पूरा देश हैं। रोजाना सामने आ रहे लाखों मरीजों से मेडिकल व्यवस्था पटरी से उतर गई है। अस्पताल में बेड, दवाओं और ऑक्सीजन की कमी से कोरोना मरीजों की मौत हुई हैं। देश मेडिकल सुविधाओं और इंफ्रास्ट्र्क्चर की कमी से जूझ रहा है। इस बीच पीएम केयर फंड के तहत राज्यों को वेंटिलेटर्स दिए थे, लेकिन जारी किए गए वेंटिलेटर्स में गड़बड़ियां थीं, जिसके बाद वो सिर्फ सफेद हाथी के तौर पर अस्पताल में जगह घेर रहे हैं, जिसको लेकर अब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला है।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगातार मोदी सरकार पर कोरोना के बाद उपजे हालातों पर निशाना साध रहे हैं। अब उन्होंने पीएम केयर फंड से ईशू किए गए इन वेंटिलेटरों को लेकर केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया है। राहुल गांधी ने सोमवार को एक ट्वीट करते हुए कर लिखा कि पीएम केयर के वेंटिलेटरों और पीएम के बीच काफी समानताएं हैं।

There’s a lot common between PMCares ventilator and the PM himself:

- too much false PR

- don’t do their respective jobs

- nowhere in sight when needed!