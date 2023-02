'नुकसान जनता का हुआ है, इनका कुछ नहीं बिगड़ा', कांग्रेस ने पूछा- बताइए गौतम अडानी का बिजनेस मॉडल क्या है?

अडानी ग्रुप को पिछले 10 दिनों में करीब 9 लाख करोड़ रुपये का घाटा हो चुका है। गौतम अडानी की नेटवर्थ में आई गिरावट के बाद से वे अरबपतियों की लिस्ट में खिसककर 21वें पायदान पर पहुंच गए हैं।

India

oi-Pallavi Kumari

भारत से लेकर दुनियाभर में पिछले कुछ दिनों से बिजनेसमैन गौतम अडानी की चर्चा हो रही है। अभी से सिर्फ 10 दिन पहले तक गौतम अडानी दुनिया के चौथे सबसे अमीर आदमी थे और अब अचानक उनकी संपत्ति कम होते जा रही है और वह टॉप-10 अमीरों की लिस्ट से बाहर हो गए हैं। अमेरिकी फर्म हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद से गौतम अडानी के नेटवर्थ में लगातार गिरावट आ रही है। कांग्रेस ने इस पूरे मामले को लेकर गौतम अडानी समेत केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर भी जमकर निशाना साधा है। कांग्रेस ने शनिवार को एक के बाद एक कई ट्वीट गौतम अडानी को लेकर किए हैं। कांग्रेस ने अपने ट्वीट में बताया है कि कैसे राहुल गांधी हमेशा से गौतम अडानी की बढ़ती संपत्तियों पर सवाल उठाए हैं।

Do you remember this tweet?

Now, the important question is, how has he managed to multiply his wealth over the years?

What is his business model? Is it 100% ethical?

India has the right to know. https://t.co/xF6xGNXsRp