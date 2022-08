राहुल गांधी ने की सीएम भूपेश बघेल की तारीफ, बोले- 'लोगों के कल्याण के लिए आप ने किए अथक प्रयास'

India

नई दिल्ली, 20 अगस्त: कांग्रेस नेता और सांसद राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ सरकार और मुख्यमंत्री भूपेश भघेल की तारीफ करते हुए उनके कामों की सराहना की है। राहुल गांधी ने कहा, 'आपने वास्तव में समावेशी समाज की भलाई के लिए अथक प्रयास किया है।' इसके अलावा राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ कांग्रेस को जिला/शहर कांग्रेस कार्यालयों के उद्घाटन पर बधाई दी।

दरअसल, सीएम भूपेश बघेल के कामों की तरीफ करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी शनिवार 20 अगस्त को एक पत्र लिखा है। जिसमें उन्होंने लिखा, 'समावेशी समाज के लिए अपनी महत्वाकांक्षी दृष्टि को साकार करने की दिशा में अथक प्रयास करने के लिए मैं छत्तीसगढ़ सरकार और हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सराहना करना चाहता हूं।' पत्र में उन्होंने आगे लिखते हुए कहा, 'राजीव गांधी किसान न्याय योजना, गोधन न्याय योजना, नरवा गढ़वा धुरवा बारी योजना जैसी योजनाएं सामाजिक न्याय और कल्याण के लिए छत्तीसगढ़ सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं।'

