कश्मीर फाइल्स पर बैन की मांग करने वाले बदरुद्दीन अजमल से फिर हाथ मिला सकती है कांग्रेस, ये रही वजह

oi-Anjan Kumar Chaudhary

गुवाहाटी, 17 मार्च: इत्र कारोबारी और असम से सांसद बदरुद्दीन अजमल की पार्टी एआईयूडीएफ से कांग्रेस एकबार फिर से राज्यसभा चुनाव के लिए तालमेल को लेकर बातचीत कर रही है। 42 देशों में इत्र का कारोबार करने वाले अजमल ने कश्मीरी पंडितों के साथ हुई ज्यादातरी पर बनी फिल्म 'कश्मीर फाइल्स' को बैन करने की मांग की है। उधर असम से कांग्रेस की राज्यसभा की दो सीटें खाली हो रही हैं, लेकिन बिना अजमल की पार्टी के समर्थन के उसके उम्मीदवार का राज्यसभा पहुंचना नाममुकिन है। इसलिए दोनों दलों में इसको लेकर मंथन चल रहा है और बहुत ही जल्द अजमल और कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी के बीच इसको लेकर बैठक हो सकती है।

Rajya sabha election:Congress again sought the support of Badruddin Ajmal's party AIUDF for the Rajya Sabha elections in Assam, without an alliance the opposition would find it difficult to get a single seat