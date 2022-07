संसद के बाद अब सड़क पर उतरेगी कांग्रेस, महंगाई और बेरोजगारी पर 5 अगस्त को राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन

India

oi-Love Gaur

नई दिल्ली, 30 जुलाई: देश में बढ़ती महंगाई, पेट्रोल-डीजल से लेकर घरेलू गैस एलपीजी के दामों में हुई बढ़ोतरी और बेरोजगारी के मुद्दे पर कांग्रेस केंद्रे की मोदी सरकार पर हमलावर है। संसद के मानसून सत्र में कांग्रेस और विपक्षी दल मिलकर सरकार को राज्यसभा और लोकसभा में घेरने में लगे हुए है, जिसके बाद अब सड़क पर भी कांग्रेस ने इन मुद्दों पर केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस पार्टी मूल्य वृद्धि और बेरोजगारी पर 5 अगस्त को राष्ट्रव्यापी विरोध-प्रदर्शन करेगी।

हाल ही में खाने की चीजों पर लागू की गई जीएसटी के विरोध में कांग्रेसी नेता मोदी सरकार पर लगातार निशाना साध रहे हैं। वहीं अब बढ़ती कीमतों और बेरोजगारी के मुद्दे पर कांग्रेस संसद से लेकर सड़क तक प्रदर्शन करने को तैयार है। कांग्रेस पार्टी 5 अगस्त को राष्ट्रव्यापी विरोध-प्रदर्शन करेगी। दिल्ली में पार्टी के सांसद प्रदर्शन के मद्देनजर संसद से "चलो राष्ट्रपति भवन" का आयोजन करेंगे और उसी दिन "पीएम हाउस घेराव" में कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य और वरिष्ठ नेता हिस्सा लेंगे।

Congress to observe massive nationwide protest on 5th Aug on price rise & unemployment. In Delhi, party MPs will hold "Chalo Rashtrapati Bhavan" from Parliament to register their protest over the issues; CWC members & senior leadership to participate in "PM House gherao" that day pic.twitter.com/28CrlgUZjn