'मैंने भ्रष्ट नहीं, एक पैसा नहीं लिया, मैं डरूंगा नहीं', चिंतिन शिविर में राहुल गांधी के भाषण की बड़ी बातें

India

oi-Love Gaur

उदयपुर, 15 मई: राजस्थान के उदयपुर में चल रहे कांग्रेस पार्टी के नव संकल्प शिविर के आखिरी दिन रविवार को राहुल गांधी ने पार्टी के पदाधिकारियों को संबोधित किया। इस दौरान राहुल गांधी नए तेवर में दिखाई दिए। उन्होंने देश की मौजूदा स्थिति के बारे में बात करते हुए बीजेपी सरकार और आरएसएस पर जमकर निशाना साधा। सभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने साफ कहा कि वो किसी से डरने वाले हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नफरत और हिंसा की विचारधारा से लड़ रही है, राहुल गांधी ने कहा कि यह उनकी आजीवन लड़ाई है।

'हमारे खिलाफ बड़ी शक्तियां, मैं इनसे नहीं डरता हूं'

लगातार खोते जनाधार और पार्टी को एकजुट करने के लिए कांग्रेस ने उदयपुर में चिंतन शिविर का आयोजन किया, तीन दिन के इस कार्यक्रम में रविवार को कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी ने पार्टी नेताओं को संबोधित किया। अपने भाषण में राहुल गांधी ने केंद्र सरकार से लेकर आरएसएस पर हमलावर नजर आए। राहुल ने अपने संबोधन में कहा कि मेरी लड़ाई RSS और BJP की विचारधारा से है, जो हिंसा और नफरत ये फैलाते हैं उसके खिलाफ है, ये मेरी जिंदगी की लड़ाई है, मैं मानने को तैयार नहीं हूं कि हमारे देश में इतनी नफरत फैल सकती है। हमारे खिलाफ बड़ी शक्तियां है, मैं इन शक्तियों से नहीं डरता हूं।

