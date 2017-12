कांग्रेस ने जारी किया अपनी जीत का फेक सर्वे, चाणक्य के नाम मचा बवाल

नई दिल्ली। गुजरात विधानसभा चुनावों के आखिरी चरण का मतदान 14 दिसंबर को होना है। इससे पहले एक कांग्रेसी नेता ने सर्वे चाणक्य इंडिया का सर्वे जारी कर जीत का दावा किया है। आपको बता दें कि फेमस सर्वे एजेंसी टुडेज चाणक्य कई चुनावों में लगभग सटीक भविष्यवाणी कर चुकी है। असल में दोनों के नाम में चाणक्य होने के चलते यह भ्रम पैदा हुआ था और सोशल मीडिया पर टुडेज चाणक्य के नाम पर ही लोग इस सर्वे को शेयर कर रहे थे।

