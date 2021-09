कांग्रेस की परंपरा से नाराज पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह, पंजाब 'संकट' के लिए राहुल गांधी को ठहराया जिम्मेदार

India

oi-Akarsh Shukla

नई दिल्ली, 30 सितंबर। पंजाब कांग्रेस में जारी घमासान के बीच सब की नजर अब पार्टी आलाकमान के अगले कदम पर है। पंजाब विधानसभा चुनाव से ठीक पहले पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू की नाराजगी कहीं कांग्रेस को महंगा न पड़ जाए। पंजाब में की हालत पर पूर्व विदेश मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता नटवर सिंह की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की वर्तमान स्थिति बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसके लिए तीन लोगों में से एक राहुल गांधी जिम्मेदार हैं।

कांग्रेस पर छाए संकट के बादल पर पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह ने न्यूज एजेंसी एएनआई से कहा कि राहुल गांधी के पास कोई पद नहीं है, फिर भी वह बता रहे हैं कि क्या करना चाहिए। नटवर सिंह ने पंजाब में कांग्रेस की हालत का जिम्मेदार राहुल गांधी के अलावा दो अन्य लोगों को भी बताया है। उन्होंने कहा, जो चल रहा है, वह बिल्कुल ठीक नहीं है, ऐसा तो पहले कभी हुआ ही नहीं। अब न वर्किंग कमेटी की मीटिंग होती है, न एआईसी की मीटिंग होती है।'

#WATCH | "...(Present situation of Congress) It's not alright at all, there are three people responsible, one of them is Rahul Gandhi who doesn't even hold any designation, and he is calling the shots...," says Former External Affairs Minister Natwar Singh pic.twitter.com/S7QIei0L29