कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव के लिए पार्टी ने जारी की गाइडलाइंस, जानिए शर्तें

India

oi-Anjan Kumar Chaudhary

नई दिल्ली, 3 अक्टूबर: कांग्रेस ने पार्टी अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर एक विस्तृत गाइडलाइंस जारी की है, जिसमें उम्मीदवारों, उनके समर्थकों से लेकर पार्टी पदाधिकारियों पर भी सख्त शर्तें लगाई गई हैं। गाइडलाइंस में साफ कहा गया है कि जिन्हें भी किसी खास उम्मीदवार के पक्ष में प्रचार करना है, उन्हें पहले संगठनात्मक पदों से इस्तीफा देना होगा। 17 अक्टूबर को होने वाले कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में अब मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर उम्मीदवार हैं, जिसमें खड़गे का पलड़ा काफी भारी बताया जा रहा है।

English summary

,Congress party has issued guidelines for the election of Party President. Those campaigning in favor of the candidates have been asked to quit the organisation