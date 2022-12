छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा लगाने का कांग्रेस क्यों कर रही है विरोध ? जानिए

कांग्रेस नहीं चाहती कि मराठा सम्राट छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा कर्नाटक के मैंगलुरू शहर में लगाई जाए। पार्टी बेलगावी में महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा को लेकर जारी विवाद की वजह से ऐसा कर रही है।

India

oi-Anjan Kumar Chaudhary

महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा विवाद एक बार फिर दोनों राज्यों के बीच तनाव का कारण बना हुआ है। जब भी बेलगावी में कर्नाटक विधानसभा के शीतकालीन सत्र का समय आता है, यह विवाद हिंसक रूप लेने लगता है। ऐसे समय में कर्नाटक के मैंगलुरू शहर में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा लगाने का प्रस्ताव नगर परिषद ने पारित किया है। लेकिन, कांग्रेस को यह कतई मंजूर नहीं है। कारण यही है कि पार्टी शिवाजी महाराज को महाराष्ट्र से जोड़कर देख रही है और उसके साथ कर्नाटक का सीमा विवाद फिर से उग्र है।

English summary

Congress has opposed the installation of a statue of Chhatrapati Shivaji Maharaj in Mangalore city of Karnataka. The Congress has attributed this to the Maharashtra-Karnataka border dispute