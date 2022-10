मुलायम सिंह यादव के निधन पर सोनिया गांधी ने जताया दुख, कहा-जरूरत पड़ने पर उन्होंने हमेशा कांग्रेस का साथ दिया

India

oi-Neeraj Kumar Yadav

Sonia Gandhi expresses Pain on demise Of Mulayam Singh Yadav: पिछड़ों की राजनीति के पुरोधा और देश के पूर्व रक्षा मंत्री व उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव का आज 82 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। पिछले कई दिनों से उनकी तबीयत खराब थी और उन्हें गुरुग्राम के मेदांता हॉस्पिटल में भर्ती किया था। उनके निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह सहित अन्य नेताओं और विपक्षी पार्टियों ने दु:ख व्यक्त किया है। उनके निधन पर कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी दु:ख जताया है।

कांग्रेस अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने एक प्रेस रिलीज जारी करते हुए लिखा मुलायम सिंह यादव जी के निधन की खबर सुनकर दुखी हूं। समाजवादी विचारों की एक मुखर आवाज आज मौन हो गई। देश के रक्षा मंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में मुलायम सिंह जी का योगदान सदा अविस्मरणीय रहेगा। उससे कहीं ज्यादा शोषितों और वंचितों के लिए उनका संघर्ष सदैव याद किया जाएगा।

Congress interim president Sonia Gandhi expresses pain on the demise of veteran politician Mulayam Singh Yadav.

"As the Defense Minister of the country & CM of UP, the contribution of Mulayam Singh will always be unforgettable," she wrote pic.twitter.com/5MFjKc6kIq