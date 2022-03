गुलाम नबी के घर पर जी-23 नेताओं की बैठक, क्या फिर से उठेगी कांग्रेस में सुधार की मांग

India

oi-Love Gaur

नई दिल्ली, 11 मार्च: पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव परिणामों में सभी जगह से कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो गया है। यूपी, पंजाब और मणिपुर में पार्टी को करारी हार का मुंह देखना पड़ा। वहीं उत्तराखंड और गोवा में पार्टी दूसरे नंबर पर आई है, लेकिन बहुमत के आंकड़े से काफी दूर रही। ऐसे में कांग्रेस पार्टी में सुधार की मांग उठाने के G-23 नेताओं की बैठक बुलाए गई है।

न्यूज एजेंसी एएनआई ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि जी-23 नेता जो सीडब्ल्यूसी के सदस्य हैं, उन्होंने पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों में हार पर चर्चा करने के लिए सीडब्ल्यूसी की बैठक के दौरान कांग्रेस पार्टी में सुधार की मांग उठाने के लिए बुलाए गए हैं।

G-23 leaders who are members of CWC to raise their demands for reforms in the Congress party during the CWC meeting to be called to discuss the poll debacle in the five States Assembly elections: Sources