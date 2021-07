Video: सीमा विवाद को लेकर असम और मिजोरम में भिड़ंत, ट्विटर पर उलझे दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री

India

oi-Anjan Kumar Chaudhary

नई दिल्ली, 26 जुलाई: उत्तरपूर्व के दो राज्यों असम और मिजोरम में सीमा विवाद ने अप्रिय शक्ल अख्तियार कर लिया है। दोनों राज्यों की सीमा पर स्थानीय पुलिस और लोगों के बीच भिड़ंत जैसी नौबत आ गई है और इसको लेकर दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री ट्विटर पर आरोप-प्रत्यारोप लगा रहे हैं। मिजोरम के सीएम ने तो अपने लोगों और स्थानीय पुलिस और यहां तक की सीआरपीएफ पर भी असम पुलिस की ओर से लाठीचार्ज करने और आंसू गैस के गोले छोड़ने के आरोप लगाए हैं। वहीं असम के सीएम ने उनसे कहा है कि जबतक मिजोरम की ओर से हिंसा नहीं रुकती, हम कैसे सरकार चला पाएंगे।

असम और मिजोरम में सीमा विवाद पर भिड़ंत

दरअसल, मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरामथांगा ने एक वीडियो ट्विटर पर शेयर किया, जिसमें कुछ सुरक्षाकर्मी और स्थानीय लोग लाठी-डंडों के साथ एक-दूसरे से उलझते नजर आ रहे हैं। जोरामथांगा ने यह वीडियो शेयर करते हुए गृहमंत्री अमित शाह को लिखा, 'श्री अमित शाहजी....कृप्या इस मामले को देखिए। इसे तुरंत रोकने की जरूरत है।' इस वीडियो पर असम पुलिस ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा, 'यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि मिजोरम के शरारती तत्व असम सरकार के अधिकारियों पर पत्थरबाजी और हमले करने में शामिल हैं, जो कि असम की जमीन को अतिक्रमण से बचाने के लिए लैलापुर में तैनात हैं।'

दोनों मुख्यमंत्रियों ने लगाए एक-दूसरे पर आरोप

वहीं असम के मुख्यमंत्री ने ट्विटर पर ही मिजोरम के अपने समकक्ष को लिखा है, 'जोरामथांगा जी, कोलासिब (मिजोरम) के एसपी हमसे कह रहे हैं कि हम अपने पोस्ट से तबतक के लिए हट जाएं, जबतक कि वहां के लोग सुनने के लिए तैयार नहीं होते या हिंसा नहीं रोकते। इन परिस्थितियों में हम कैसे सरकार चला सकते हैं ? उम्मीद है कि आप जल्द ही इसमें दखल देंगे।' उन्होंने इसे गृहमंत्री अमित शाह और पीएमओइंडिया को भी टैग किया है। इसके जवाब में जोरमाथांगा ने लिखा है, 'प्रिय हिमंतजी, अमित शाह जी के साथ मुख्यमंत्रियों की हुई सौहार्दपूर्ण बातचीत के बाद आश्चर्यजनक रूप से असम पुलिस की 2 कंपनियों ने लोगों के साथ मिलकर मिजोरम के अंदर लाठीचार्ज किया और वैरेंग्टे ऑटो रिक्शा स्टैंड पर आंसू गैस के गोले छोड़े। यहां तक कि उन्होंने सीआरपीएफ के जवानों/मिजोरम पुलिस को भी नहीं छोड़ा।'

Shri @AmitShah ji….kindly look into the matter.

एक दंपति पर भी हमले का आरोप

यही नहीं उन्होंने एक कार का वीडियो भी शेयर किया जिसके शीशे टूटे हुए थे। इसमें मिजोरम के सीएम ने लिखा, 'एक निर्दोष दंपति कछार के रास्ते मिजोरम आ रहा था तो उसके साथ ठगों और गुंडों ने मारपीट की और तोड़फोड़ किया। इन हिंसक घटनाओं को आप कैसे जायज ठहराएंगे ?' उन्होंने असम के डीजीपी को यह वीडियो टैग किया है।

Dear Himantaji, after cordial meeting of CMs by Hon’ble Shri @amitshah ji, surprisingly 2 companies of Assam Police with civilians lathicharged & tear gassed civilians at Vairengte Auto Rickshaw stand inside Mizoram today. They even overrun CRPF personnel /Mizoram Police. https://t.co/SrAdH7f7rv

Innoncent couple on their way back to Mizoram via Cachar manhandled and ransacked by thugs and goons.

How are you going to justify these violent acts?@dccachar @cacharpolice @DGPAssamPolice pic.twitter.com/J9c20gzMZQ