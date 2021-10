Coal crisis: क्या आपका बिजली बिल भी बढ़ने वाला है ? जानिए

India

oi-Anjan Kumar Chaudhary

नई दिल्ली, 13 अक्टूबर: चीन जैसे देश ने बिजली कंपनियों से कह दिया है कि कोयला संकट को देखते हुए वह उद्योगों और कारोबारियों को बाजार भाव से बिजली बेच सकते हैं। इस कम्युनिस्ट राष्ट्र के लिए यह बहुत बड़ा नीतिगत बदलाव है। भारत भी इस समय अप्रत्याशित कोयला संकट की मार झेल रहा है। कोयला खदानों का इंफ्रास्ट्रक्चर दुनियाभर में ऐसा नहीं है कि बढ़ी हुई मांग को तुरंत पूरा कर सके। जबकि, खदानों से निकाले जा चुके कोयले का स्टॉक सीमित रह गया है। हालांकि, केंद्र सरकार लगातार कोयला उत्पादन बढ़ाने और थर्मल पॉवर स्टेशनों तक सप्लाई दुरुस्त रखने पर जोर दे रही है। मांग और आपूर्ति में बढ़ते अंतर की वजह से बिजली कीमतें बढ़ने के आसार भी नजर आ रहे हैं।

English summary

Due to the coal crisis, electricity prices are increasing continuously and there is a fear that the electricity bill of common consumers may also be expensive