Power Crisis: केंद्र ने राज्यों से कहा- एक्स्ट्रा बिजली हो तो हमें बताएं, बेचते पाए गए तो अच्छा नहीं होगा

नई दिल्ली, 12 अक्टूबर। कोरोना वायरस संकट के बीच अब देश पर ऊर्जा संकट के बादल भी छाए हुए हैं। कोयले की कमी के चलते कई राज्य बिजली संकट की समस्या की बात कह चुके हैं, इस बीच केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय ने राज्यों से अनुरोध किया है कि अगर उनके पास बिजली मांग से अधिक है तो वह केंद्र को बताएं जिससे उस ऊर्जा को किसी जरूरतमंद राज्य को दिया जा सके। इसके साथ ही केंद्र ने राज्यों को बिजली बेचने पर चेतावनी भी दी है।

देश के कई राज्यों में गहराए बिजली संकट के बीच मंगलवार को केंद्र सरकार की ओर से बिजली इस्तेमाल के लिए दिशानिर्देश जारी किए गए। नए गाइडलाइन के तहत केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय ने राज्यों से अनुरोध किया है कि वह उपभोक्ताओं को बिजली की आपूर्ति करने के लिए आवंटित बिजली का उपयोग करें, साथ ही एक्स्ट्रा बिजली होने की दशा में मंत्रालय को इसकी जानकारी दे ताकि उसे अन्य जरूरतमंद राज्यों को आवंटित किया जा सके।

