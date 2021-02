बंगाल: CM ममता बनर्जी ने मंत्री जाकिर हुसैन पर हमले को बताया साजिश, रेलवे पर भी उठाए सवाल

India

कोलकाता। ममता बनर्जी सरकार में मंत्री जाकिर हुसैन पर बुधवार देर रात हुए बम हमले को लेकर अब सियासी आरोप-प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। गुरुवार को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जाकिर हुसैन का हाल जानने कोलकाता स्थित अस्पताल पहुंची जहां मंत्री को घायल अवस्था में बीती रात भर्ती कराया गया था। जाकिर हुसैन से मुलाकात कर सीएम ममता बनर्जी ने बम हमले को साजिश बताया, साथ ही उन्होंने रेलवे की सुरक्षा पर भी सवाल खड़ा किया है।

बता दें कि पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद के निमिता रेलवे स्टेशन पर जांच चल रही है, यहां कल (बुधवार) अज्ञात लोगों ने राज्य मंत्री जाकिर हुसैन पर बम फेंका था जिससे वो घायल हो गए। मामले की जांच पश्चिम बंगाल CID को सौंपी गई है। इस हमले में जाकिर हुसैन के साथ कई अन्य लोग भी घायल हुए जिन्हें कोलकाता के SSKM अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। सीएम ममता बनर्जी ने अस्पताल में घायलों से मुलाकात कर उनका हाल जाना है।

सीएम ममता ने केंद्र पर साधा निशाना

जाकिर हुसैन से मुलाकात के बाद सीएम ममता बनर्जी ने हमले को साजिश करार दिया है। ममता बनर्जी का निशाना केंद्र सरकार की तरफ था। उन्होंने कहा कि जाकिर हुसैन को मारने की साजिश रची गई थी, हमले में कुल 26 लोग घायल हुए हैं। सीएम बनर्जी ने रेलवे सुरक्षा पर भी सवाल खड़े किए हैं।

