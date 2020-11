दिल्ली में अब मास्क नहीं पहनने पर लगेगा 2000 रुपए का जुर्माना, केजरीवाल ने किया ऐलान

India

oi-Kapil Tiwari

नई दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना (Coronavirus) की रफ्तार बेकाबू होती जा रही है। राजधानी में कोरोना की बढ़ती तेज रफ्तार को लेकर दिल्ली सरकार ने कई बड़े अहम फैसले लिए हैं, जिसमें सबसे बड़ा फैसला है कि अब राजधानी में मास्क नहीं पहनने वालों पर 2000 रुपए का जुर्माना लगेगा। इसका ऐलान खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किया है।

अभी तक 500 रुपए था जुर्माना

गुरुवार को अरविंद केजरीवाल ने एक सर्वदलीय बैठक बुलाई थी, जिसमें कोरोना से लड़ाई पर चर्चा की गई। इस मीटिंग में ही मास्क नहीं लगाने पर जुर्माने की राशि को बढ़ाने का फैसला लिया गया। आपको बता दें कि अभी तक बिना मास्क पर 500 रुपए का जुर्माना था, लेकिन अब 2000 का जुर्माना लगेगा।

A fine of Rs 2000 will be imposed on anyone who is found not wearing a mask at a public place: Delhi CM Arvind Kejriwal #COVID19 pic.twitter.com/ysp15VsQVK

और क्या हुआ ऑल पार्टी मीटिंग में

- सर्वदलीय बैठक में अरविंद केजरीवाल ने सभी दलों से ये अपील की है कि ये वक्त बहुत कठिन है। इस वक्त में राजनीतिक को एक साइड रखकर सिर्फ हमें लोगों की सेवा में अपना ध्यान लगाना चाहिए। अरविंद केजरीवाल ने बताया कि मीटिंग अन्य दलों से भी कई सुझाव आए हैं, जिनपर हम जरूर विचार करेंगे और उन्हें लागू करेंगे। ऐसे में फिलहाल दिल्ली में मास्क को लेकर जुर्माने की राशि को बढ़ाया जा रहा है।

- बताया जा रहा है कि इस मीटिंग में बाजारों को बंद करने पर भी चर्चा हुई है और इस मुद्दे पर कांग्रेस-बीजेपी समेत आम आदमी पार्टी ने भी असहमति जताई है, क्योंकि बाजार बंद कर देने से कारोबारियों का बहुत नुकसान होगा, लेकिन देखने वाली बात अब ये होगी कि दिल्ली सरकार कैसे बाजारों में बढ़ रही भीड़ को काबू कर पाएगी।

- सर्वदलीय बैठक में छठ पूजा को लेकर भी चर्चा हुई है। अरविंद केजरीवाल ने बताया कि हम चाहते हैं हमारे भाई-बहन बहुत ही अच्छे ढंग से छठ पूजा को मनाएं। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर छठ पूजा को मनाने की अनुमति बिल्कुल भी नहीं दी जा सकती, क्योंकि अगर एक समय में 200 लोग पानी में जाते हैं और उसमें से एक भी कोरोना संक्रमित होता है तो वो सभी को खतरे में डाल सकता है, इसलिए छठ पूजा का पर्व सार्वजनकि स्थानों पर मनाने की अनुमति बिल्कुल नहीं दी जा सकती।

We want our brothers and sisters to celebrate #ChhathPuja very nicely. Please celebrate but if 200 people enter into a pond at a time, and even if just one of them has #COVID19, all of them will contract the infection. This is also the opinion of experts: Delhi CM Arvind Kejriwal pic.twitter.com/tEbS8Ut1no