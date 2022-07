India

oi-Bhavna Pandey

विजयवाड़ा, 19 जुलाई। सीएम वाईएस जगन की पार्टी वाईएसआरसीपी ने चुनावों में बेहतर प्रदर्शन के लिए जनसंपर्क कार्यक्रम 'गडपा गडपाकी मन प्रभुम' को जारी रखने की पैरवी की। इसके साथ ही मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने विधायकों और पार्टी सदस्यों को निर्धारित लक्ष्यों को हासिल करने के अलावा प्रतिबद्धता के साथ पहल करने का आदेश दिया।

बता दें सोमवार को मुख्‍यमंत्री ने अपने कैंप कार्यालय में मंत्रियों, पार्टी प्रभारी और क्षेत्रीय समन्वयकों की दूसरी कार्यशाला को संबोधित किया। इस बैठक में आगामी आम चुनावों में सत्ता बरकरार रखने पर जोर दिया इसके साथ ही उन्‍होंने कहा सरकार ने अपनी क्षमता साबित कर दी है और जहां लाखों परिवार उन पर भरोसा कर रहे हैं। विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं और विकास कार्यों से लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाया है।

कुप्पम स्थानीय निकाय चुनावों में वाईएसआरसीपी की जीत का हवाला देते हुए सीएम ने कहा पार्टी को 175 सीटों के लक्ष्य के साथ बेहतर परिणामों के साथ अपनी सत्ता फिर से हासिल करनी है।मुख्यमंत्री ने कहा कि वह वह सब कुछ कर रहे हैं जो वह कर सकते हैं और विधायकों को कड़ी मेहनत करने का आदेश दिया।

English summary

CM Jagan said - YSRCP will have to bring better results in the elections, only then it will remain in power