लव जिहाद पर भूपेश बघेल, कई BJP नेताओं के फैमिली मेंबर्स ने भी की है दूसरे धर्म में शादी

रायपुर। 'लव जिहाद' (Love Jihad) को लेकर एकबार फिर से देश की सियासत में घमासान मचा हुआ है। बीजेपी शासित प्रदेशों में 'लव जिहाद' को लेकर लाए जा रहे कानूनों के खिलाफ विपक्षी दल लगातार आवाज उठा रहे हैं। इस बीच छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीजेपी पर तगड़ा हमला बोला है।

'कई बीजेपी नेताओं के घर में भी हुई हैं दूसरे धर्म में शादी'

भूपेश बघेल ने कहा है कि वैसे तो भाजपा लव जिहाद का कड़ा विरोध कर रही है, लेकिन बीजेपी के ही कई नेताओं के परिवार से दूसरे धर्म में शादियां की गई हैं। ऐसे में उन नेताओं से मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या वो भी लव जिहाद की परिभाषा में आते हैं।

