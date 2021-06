मैंने हनुमान की तरह PM का दिया साथ, मेरे राजनीतिक वध पर राम भी खामोश नहीं रहेंगे- चिराग

India

oi-Kapil Tiwari

नई दिल्ली, जून 26। लोक जनशक्ति पार्टी के नेता चिराग पासवान ने भाजपा के सामने LJP या फिर JDU में से किसी एक को चुनने का विकल्प रख दिया है। चिराग पासवान ने कहा है कि हमने शुरुआत में ही ये स्पष्ट कर दिया था कि मेरा गठबंधन बीजेपी के साथ है। चिराग पासवान ने कहा कि मैं CAA और NRC समेत हर नीतिगत मुद्दों पर भाजपा के साथ खड़ा हूं, लेकिन नीतिश कुमार इनसे असहमत थे। चिराग ने कहा कि अब भाजपा को ये तय करना है कि आने वाले दिनों में वो मेरा समर्थन करेंगे या फिर नीतिश कुमार का।

