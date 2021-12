चीन की नई हेकड़ी, मंत्री-सांसदों से सीधे बोला-तिब्बत के मामलों में न पड़ें

India

oi-Anjan Kumar Chaudhary

नई दिल्ली, 31 दिसंबर: भारत स्थित चीनी दूतावास ने सांसदों और मंत्री के एक ग्रुप को सीधे खत लिखकर कहा है कि वे तिब्बत की आजादी का समर्थन करने से दूर रहें। चीन की इस हरकत को कूटनीति के पूरी तरह से खिलाफ माना जा रहा है। चीन ने यह हेकड़ी दिल्ली के एक होटल में ऑल पार्टी इंडियन पार्लियामेंट्री फोरम की आयोजित बैठक में भाग लेने के बाद दिखाई है। तिब्बत के मसले पर भारतीय सांसदों और मंत्री की यह बैठक पिछले ही हफ्ते हुई थी, जिसमें केंद्रीय राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर ने भी हिस्सा लिया था। लेकिन, शी जिनपिंग की सरकार को यह इतना नागवार गुजरा है कि वह कूटनीति की मर्यादा भी भी भूल गई है।

English summary

China again showed arrogance on the issue of Tibet, wrote a letter directly to Indian MPs and Minister and said - stay away from this matter