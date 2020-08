चीन का आरोप- भारतीय सेना ने अवैध रूप से पार किया LAC, तुरंत वापस बुलाएं अपने सैनिक

India

oi-Akarsh Shukla

नई दिल्ली। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद को लेकर तनातनी उस समय फिर बढ़ गई जब बीती रात दोनों देशों की सेनाएं एक बार फिर आमने-सामने आ गई। 29 और 30 अगस्त की रात चीनी सैनिकों ने घुसपैठ की कोशिशें की, जिसके बाद दोनों देशों के सैनिकों के बीच झड़प हुई। जिसके बाद सीमा पर स्थिति लगातार तनावपूर्ण है। इस बीच सोमवार को चीन के सैन्य प्रवक्ता ने आरोप लगाते हुए कहा कि भारत ने अवैध रूप से वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) को पार किया है। चीन ने भारत से अपने सैनिकों को तुरंत वापस बुलाने को कहा है।

पीपल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए) वेस्टर्न थिएटर कमांड के प्रवक्ता सीनियर कर्नल झांग शुलई ने अपने बयान में कहा कि सोमवार को भारतीय सेना ने अवैध रूप से एलएसी को पार किया, यह एक उकसाने वाला कदम है जिसने पिछली सर्वसम्मति का उल्लंघन किया। चीन ने भारत से आग्रह किया है कि अपनी सेना को वापस बुलाए। झांग शुलई ने आगे कहा कि भारतीय सैनिकों ने भारत और चीन के बीच बहु-स्तरीय वार्ता में बनी आम सहमति का उल्लंघन किया है।

The height is in the area under Indian side of the LAC but the Chinese also claim it to be on their side. Two brigade commander level meetings have already been held in Chushul/Moldo for resolving the matter and the tension but it has not yielded any result: Sources