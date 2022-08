VIDEO: 'सायरन बजते ही किसी से कोई बात नहीं, हम रो रहे थे', ट्विन टावर ध्वस्त करने को बटन दबाने वाले की जुबानी

India

oi-Sushil Kumar

नोएडा, 28 अगस्त : आखिरकार सुपरटेक ट्विन टावर को रविवार को गिरा दिया गया। नौ साल की लंबी लड़ाई के बाद आज गगनचुंबी इमारतों को आज ढहा दिया। यह विध्वंस भारत के इतिहास में दर्ज हो गया। इमारतों को गिराने के लिए 3700 किलो विस्फोटक इस्तेमाल किया गया। एडिफिस इंजीनियरिंग के अधिकारी चेतन दत्ता ने टावरों को ध्वस्त करने वाला बटन दबाया। संवाददाताओं से कहा कि विध्वंस पूरी तरह सफल रहा।

#WATCH | I was just 70 metres away from the building. The domilition was 100% succesful. It took 9-10 seconds for the entire building to demolish. There were 10 people in my team, 7 foreign experts and 20-25 people from Edifice Engineering: Chetan Dutta, Edifice Official pic.twitter.com/v4rLBSZzDQ