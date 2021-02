चंडीगढ़ के स्टूडेंट को पाकिस्तान से आया था IED प्लांट करने का मैसेज, आरोपी गिरफ्तार: J&K पुलिस

India

श्रीनगर। सुरक्षाबलों ने जम्मू और कश्मीर को दहलाने की बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया है। जानकारी के मुताबिक केंद्र शासित प्रदेश के जम्मू बस स्टैंड से भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद की गई है। बता दें कि दो साल पहले आज ही के दिन पुलवामा में भारतीय सुरक्षा बलों पर आत्मघाती आतंकी हमला हुआ था जिसमें 40 जवान शहीद हो गए थे। देश आज (14 फरवरी) पुलवामा हमले की दूसरी बरसी पर शहीदों को भावुक श्रद्धांजलि दे रहा है। बस स्टैंड से विस्फोटक सामान मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गई हैं।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बस स्टैंड से सुरक्षाबलों ने 7 किलो विस्फोटक जब्त किया है, बताया जा रहा है कि पुलवामा हमले की दूसरी बरसी पर आतंकियों ने बड़े हमले को अंजाम देने का प्लान बनाया था। इस मामले पर विस्तार से जानकारी के लिए जम्मू जोन के IGP मुकेश सिंह आज शाम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंंने हाल ही में गिरफ्तार कि गए दो आतंकवादियों को लेकर भी मीडिया से बड़ी जानकारी साझा की है।

सांवादाताओं से बात करते हुए जम्मू के आईजी मुकेश सिंह ने बताया, 'हम हाई अलर्ट पर थे क्योंकि हमारे पास इनपुट्स थे कि आतंकी समूह पुलवामा हमले की बरसी पर हमले की योजना बना रहे थे। कल रात हमने सोहेल नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया और उसके कब्जे से 6-6.5 किलोग्राम IED बरामद किया। गिरफ्तार आरोपी सोहेल ने जांच के दौरान खुलासा किया कि वह चंडीगढ़ में पढ़ता है और उसे पाकिस्तान के अल बद्र तन्जीम से जम्मू-कश्मीर में आईईडी प्लांट करने का संदेश मिला था।'

We were on high alert as we had inputs that terror groups were planning an attack on the anniversary of Pulwama attack. Last night we arrested a person named Sohail and recovered 6-6.5 kgs of IED from his possession: Jammu Inspector General of Police (IG) Mukesh Singh https://t.co/rtDRYSH0g9 pic.twitter.com/O9Hr8Id3oz