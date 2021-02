चक्का जाम को लेकर दिल्ली में रातोंरात बढ़ाई गई सुरक्षा, 50 हजार पुलिस फोर्स तैनात, जानें हर अपेडट

India

Chakka Jaam Delhi All Update Today: कृषि कानूनों के खिलाफ नवंबर 2020 से आंदोलन कर रहे किसान संगठनों ने आज देशभर में चक्का जाम का ऐलान किया है। हालांकि किसान संगठनों ने दावा किया है कि दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में चक्का जाम की योजना नहीं है। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के दिन दिल्ली में ट्रैक्टर परेड के दौरान हुई हिंसा को ध्यान में रखते हुए किसानों की कथनी पर दिल्ली पुलिस को भरोसा नहीं है। इसलिए आज (शनिवार 6 फरवरी) चक्का जाम को देखते हुए दिल्ली में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। रातोंरात दिल्ली पुलिस ने दिल्ली में सुरक्षा बढ़ा दी है। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में दिल्ली पुलिस, पैरामिलिट्री और रिजर्व फोर्सेस के लगभग 50 हजार जवान तैनात किए गए हैं। किसी भी गड़बड़ी के मद्देनजर दिल्ली में कम से कम 12 मेट्रो स्टेशनों को बंद किया जा सकता है।

दिल्ली के ये इलाके हाई अलर्ट पर

न्यूज एजेंसी एएनआई ने लाल किला, आईटीओ, इंडिया गेट, राजपथ, विजय चौक, संसद भवन सहित कई इलाकों के सुरक्षा व्यवस्था की तस्वीरें साझा की हैं। सिंघु बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर और टीकरी बॉर्डर पर कंटीले तार वाले बैरिकेड लगाए गए हैं। इसके अलावा सिंघु बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर पर वाटर कैनन वाहन को भी तैनात किया गया है।

दिल्ली के अक्षरधाम, जंतर-मंतर, प्रधानमंत्री आवास, गृह मंत्री और अन्य केंद्रीय वरिष्ठ मंत्रियों के आवास के बाहर भी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। इसके अलावा माहौल खराब होने पर स्पेशल सेल की SWAT टीम को भी आपात परिस्थिति में बुलाया जा सकता है।

हाई लेवल बैठक में दिल्ली पुलिस को चक्का जाम के लिए मिला निर्देश

26 जनवरी को किसान संगठनों ने आश्वासन देने के बावजूद भी दिल्ली में हिंसा को बढ़ावा दिया था। दिसको ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) अजीत डोभाल ने दिल्ली पुलिस आयुक्त एस एन श्रीवस्तव सहित अन्य अधिकारियों के साथ बैठक की थी। जिसमें चक्का जाम के मद्देनजर फैसला लिया गया था।

