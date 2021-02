केरल-महाराष्ट्र समेत पांच राज्यों में कोरोना की रफ्तार से केंद्र सरकार चिंतित, सुधार के लिए दी सलाह

India

नई दिल्ली। Coronavirus spike in five states महाराष्ट्र, केरल और पंजाब समेत देश के पांच राज्यों में कोरोना वायरस की रफ्तार फिर से डराने लगी है। इन राज्यों की सरकारों के साथ-साथ केंद्र सरकार भी यहां कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर काफी चिंतित नजर आ रही है। महाराष्ट्र, केरल और पंजाब के अलावा जम्मू-कश्मीर, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भी कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, जिसको लेकर केंद्र सरकार ने इन राज्यों की जनता को चेताते हुए कहा है कि अगर लोग इसी तरह लापरवाही बरतते रहेंगे तो ये आने वाले दिनों में पूरे देश के लिए घातक साबित हो सकता है।

COVID19 | More than 74% of the active cases are in Kerala and Maharashtra. There has been a spike in the daily cases in Chhattisgarh and Madhya Pradesh also. Punjab and J&K too are witnessing a surge in daily new cases: Health Ministry