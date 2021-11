आईबी डायरेक्टर और रक्षा, गृह, रॉ सचिवों को दो साल का एक्सटेंशन, केंद्र ने जारी किया नोटिफिकेशन

India

oi-Rizwan M

नई दिल्ली, 15 नवंबर: केंद्र सरकार ने केंद्र सरकार ने रक्षा सचिव, गृह सचिव, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग (रॉ) के सचिव और खुफिया ब्यूरो (आईबी) के निदेशक के कार्यकाल को दो साल क बढ़ाने के संबंध में गजट अधिसूचना जारी कर दी है। केंद्र सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) ने सोमवार को ये अधिसूचना जारी की है।

डीओपीटी ने कहा है कि केंद्र सरकार जरूरी समझने पर रक्षा सचिव, गृह सचिव, आईबी निदेशक, रॉ के सचिव को सेवा में ऐसी अवधि के लिए विस्तार दे सकती है। ये उसके ऊपर निर्भर है कि वह कितना सेवा विस्तार देना उचित समझती है। हालांकि ये दो साल से ज्यादा नहीं हो सकता है। साथ ही सेवा विस्तार के लिए लिखित में वजह बतानी होगी।

