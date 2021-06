Navjot Singh Sidhu vs Amarinder Singh: 'मैं कोई शोपीस नहीं हूं, मेरे लिए दरवाजे बंद करने वाले कैप्टन हैं कौन?

India

नई दिल्ली, 22 जून। पंजाब विधानसभा चुनावों से ठीक पहले नवजोत सिंह सिद्धू और सीएम अमरिंदर सिंह के बीच का तनाव पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ा कर सकता है। आज जहां मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह दिल्ली में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी (AICC) से मिलने वाले हैं तो वहीं दूसरी तरफ एक दिन पहले नवजोत सिंह सिद्धू ने एक मीडिया चैनल को दिए गए इंटरव्यू में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जमकर सीएम पर वार किया है। गौरतलब है कि नवजोत सिंह सिद्धू का साल 2019 से मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह के साथ मतभेद चल रहा है।

Captain Amarinder Singh, I am not darshani ghoda or a showpiece said Navjot Singh Sidhu. Here is the full interview, please have a look.