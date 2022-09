'क्या मैं वॉशरूम के लिए बाहर भी नहीं निकल सकता', NCP में आंतरिक दरार की अटकलों के बीच बोले अजीत पवार

India

oi-Sushil Kumar

नई दिल्ली, 12 सिंतबर: अजीत पवार ने एनसीपी में आंतरिक दरार की अटकलों पर विराम लगा दिया है। उन्होंने कहा कि मीडिया तथ्यों पर आधारित नहीं, बल्कि अफवाहों की खबर चलाई है। उन्होंने स्पष्ट करते हुए कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं समय की कमी के चलते नहीं बोल पाया। मेरा बात करने का भी कार्यक्रम नहीं था। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैं असंतुष्ट हूं। क्या मैं वॉशरूम जाने के लिए बाहर भी नहीं निकल सकता?

