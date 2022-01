'बुल्ली बाई' मामले में बड़ा अपडेट, मास्टरमाइंड निकली उत्तराखंड की महिला! मुंबई पुलिस कर रही पूछताछ

India

oi-Akarsh Shukla

मुंबई, 04 जनवरी। मुस्लिम महिलाओं की कथित नीलामी वाले 'बुल्ली बाई' ऐप को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। मुंबई पुलिस ने इस मामले में एक 21 वर्षीय युवक को गिरफ्तार किया है, जिसकी पहचान विशाल कुमार के रूप में की गई है। मुंबई पुलिस ने बताया कि आरोपियों में एक महिला भी शामिल है जिसे उत्तराखंड से हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। पुलिस के मुताबिक 'बुल्ली बाई' ऐप केस में महिला मुख्य आरोपी है और विशाल से भी उसकी अच्छी जान-पहचान है।

गौरतलब है कि करीब छह महीने पहले 'सुल्ली डील्स' का ऐसा ही एक मामला सामने आया था, अब 'बुल्ली बाई' ऐप को लेकर बवाल मचा हुआ है। दावा है कि इस आपत्तिजनक ऐप पर मुस्लिम महिलाओं की तस्वीर उनके पर्सनल सोशल मीडिया से हैंडल कर 'बुल्ली बाई' पर अपलोड की जाती थी, और उनकी नीलामी के लिए बोली लगाने का भी विकल्प दिया जाता था। 'बुल्ली बाई' को लेकर राजनीतिक भूचाल भी आया हुआ है, कांग्रेस नेता राहुल गांधी, शशि थरूरू और शिवसेना नेता प्रियंका चतूर्वेदी समेत कई नेताओं ने इसे लेकर केंद्र पर हमला बोला है।

#UPDATE | DCP of Mumbai Police Cyber Cell is questioning the 21-year-old engineering student who was detained from Bengaluru in 'Bulli Bai' app case yesterday

Questioning is going on for more than 10 hours https://t.co/VRL9z4GSKp