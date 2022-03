BSNL कर्मचारी संघ ने पीएम मोदी को लिखा पत्र, MTNL को BSNL में मर्ज कराने का विचार रद्द करें

India

oi-Prashanth Rai

नई दिल्ली। बीएसएनएल कर्मचारी संघ ने पीएम मोदी से एमटीएनएल के बीएसएनएल में विलय के प्रस्ताव को छोड़ने की अपील की है। सरकार को एमटीएनएल के 26,000 करोड़ रुपये के कर्ज को संभालने और बीएसएनएल को वित्तीय सहायता प्रदान करने का सुझाव दिया है। बीएसएनएल कर्मचारी संघ ने पत्र लिखकर पीएम मोदी से अपील की है और सुझाव भी दिया है। दरअसल, सरकार इस विलय को लेकर काफी गंभीर नजर आ रही है।

इस विलय के मुद्दे पर संसदीय समिति ने कहा कि पहले स्पेशल पर्पज व्हीकल का गठन किया जाए। एमटीएनएल का कर्ज और संपत्ति इस एसपीवी में स्थानांतरित करने के बाद ही बीएसएनएल के संचालन के साथ विलय किया जाना चाहिए। लोकसभा सदस्य शशि थरूर की अध्यक्षता वाली संचार और सूचना प्रौद्योगिकी पर संसदीय स्थायी समिति ने कहा कि बीएसएनएल राजस्व अर्जित करने की कोशिश कर रही है।

BSNL Employees Union appeal PM Modi to drop the proposal to merge MTNL with BSNL; suggests the govt to take over MTNL's Rs 26,000 crore debt and also provide financial assistance to BSNL. pic.twitter.com/yrrWHMShCx