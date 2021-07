सीमा विवाद: भारत-चीन सैन्य अधिकारियों के बीच 12वें दौर की अहम बैठक, इन मुद्दों पर हो रही है चर्चा

India

oi-Akarsh Shukla

नई दिल्ली, 31 जुलाई। भारत और चीन से बीच पूर्वी लद्दाख में जारी सीमा विवाद के बीच आज (शनिवार) दोनों देश के सैन्य अधिकारियों के बीच 12वें दौर की अहम बैठक हो रही है। भारतीय सेना के सूत्र ने बताया कि भारत और चीन के बीच कोर कमांडर स्तर की वार्ता का 12वां दौर आज सुबह 10:30 बजे वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) के चीनी पक्ष में शुरू हुई। भारत और चीन गोगरा हाइट्स और हॉट स्प्रिंग्स क्षेत्र सहित कई विवादित इलाकों से सैनिकों की वापसी पर चर्चा कर रहे हैं।

गौरतलब है कि करीब डेढ़ साल से भारत-चीन से बीच एलएसी पर सीमा विवाद को लेकर संघर्ष जारी है। पिछले वर्ष जून में भारत और चीनी सेनाओं के बीच झड़प भी हुई थी जिसमें दोनों पक्ष को काफी नुकसान हुआ था। इस बैठक से पहले भी सैन्य अधिकारियों के बीच कई दौर की वार्ता हो चुकी है, जिसके बाद सेनाओं को कुछ इलाकों से पीछे हटाए जाने पर सहमति बनी थी। गोगरा हाइट्स और हॉट स्प्रिंग्स में अभी भी चीन की सेनाएं पीछे नहीं हटी हैं, इसी मुद्दे पर शनिवार को भी 12वें दौर की बैठक का आयोजन किया गया।

12th round of Corps Commander level talks between India & China started today at 10:30 am in Moldo on the Chinese side of the Line of Actual Control.

India & China discussing disengagement of troops from friction points incl Gogra Heights & Hot Springs area: Indian Army sources