'सांप्रदायिक' कहे जाने पर जब विवेक रंजन अग्निहोत्री पर भड़के जावेद अख्तर, तो डायरेक्टर ने दिया करारा जवाब

नई दिल्ली। नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) को लेकर इन दिनों ना केवल देश के लोग बल्कि बॉलीवुड भी दो हिस्सों में बंटा दिख रहा है। कोई इस कानून का समर्थन कर रहा है, तो कोई विरोध कर रहा है। राजधानी दिल्ली में भी कई स्थानों पर सीएए को लेकर विरोध प्रदर्शन देखे गए, जिसके चलते यहां सोमवार और मंगलावर को काफी हिंसा भी हुई। फिलहाल हालात नियंत्रण में हैं। इस बीच बॉलीवुड के दो लोगों के बीच ट्विटर पर जंग छिड़ गई है।

दरअसल गीतकार जावेद अख्तर ने हाल ही में एक ट्वीट किया था। अपने इस ट्वीट में उन्होंने बॉलीवुड डायरेक्टर विवेक रंजन अग्निहोत्री और गायक बाबुल सुप्रियो पर उन्हें 'सांप्रदायिक' कहे जाने को लेकर निशाना साधा था। जावेद अख्तर ने ट्वीट कर कहा, 'आजकल मुझे विवेक रंजन अग्निहोत्री और बाबुल सुप्रियो सांप्रदायिक मान रहे हैं। आप इस विकट परिस्थिति में भी मुझे हंसाने में कामियाब रहे। मुझे उनका धन्यवाद करना चाहिए।'

You are a rationalist. No rationalist can ever look at just one name Tahir without empathising with an Ankit.

Like I said and I maintain - that was a ‘COMMUNAL TWEET’. You may not be communal but your tweets are.

Also, sometimes guilty people laugh out of embarrassment too. 😝 https://t.co/TiG7za9G0b