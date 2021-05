Blood Moon on May 26: जानें कब और कहां दिखेगा साल का पहला च्रंद्रग्रहण

India

oi-Bhavna Pandey

नई दिल्‍ली, 14 मई: 26 मई को आकाश में हमें सबसे सुंदर ब्रह्मांडीय घटना देखने को मिलेगी। इस दिन लाल चंद्रमा यानी बल्‍डरेड कलर का चंद्रमा आसमान में दिखेगा। जिसे आमतौर पर चंद्र ग्रहण के रूप में जाना जाता है। यह केवल तब होता है जब पूर्ण चंद्रमा ग्रहण होता है जिसमें पूरा चंद्रमा दिखाई देता है, और कुल चंद्रग्रहण तब होता है जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक रेखा में संरेखित होते हैं।

इस साल 26 मई 2021 को चंद्र ग्रहण लगेगा। पृथ्वी के सूर्योदय और सूर्यास्त से छितरी हुई रोशनी के कारण चंद्रमा में लाल रंग का होगा, जो ग्रहण के बीच में चंद्रमा के चेहरे पर पड़ता है।

क्‍या भारत में दिखेगा ये सुंदर नजारा

हालांकि दिल्ली-एनसीआर सहित पूरे उत्तर भारत में कहीं भी ग्रहण दिखाई नहीं देगा। ऐसे में खाने-पीने को लेकर जो धार्मिक मान्‍यताओं के कारण ग्रहण के समय में पाबंदी होती है वो नहीं रहेगी।

क्‍या होता है पूर्ण लाल चंद्रग्रहण

जब पृथ्वी पूरी तरह से चंद्रमा और सूर्य के बीच होती है, तो इस स्थिति को पूर्ण चंद्रग्रहण कहा जाता है। ऐसी स्थिति में, चंद्रमा लाल दिखाई देता है, जिसे रक्त चंद्रमा के रूप में भी जाना जाता है। पृथ्वी दो चरणों में चंद्रमा पर एक छाया डालती है- पेनम्ब्रा (आंशिक) और उमब्रल (पूर्ण)। ओमब्रल चरण एक दिलचस्प चरण है जहां चंद्रमा पृथ्वी की पूर्ण अंधेरे छाया में है।

इन देशों में दिखेगा ये नजारा

ये ब्‍लड मून ग्रहण ऑस्ट्रेलिया, पश्चिमी अमेरिका, पश्चिमी दक्षिण अमेरिका या दक्षिण-पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों में दिखाई देगा। भारत में ग्रहण दिखाई नहीं देगा। हालांकि, इस वर्ष चंद्रग्रहण दोपहर 2.17 बजे से 7.19 बजे तक भारतीय स्टैंड टाइमिंग (IST) के अनुसार शुरू होगा।

इस साल इन तारीखों को पड़ेगा चंद्र ग्रहण

26 मई से शुरू होने वाले 2021 में 4 ग्रहण होने जा रहे हैं जिनमें 10 जून को कुल चंद्र ग्रहण, 19 नवंबर को वार्षिक सूर्य ग्रहण, आंशिक चंद्र ग्रहण और 4 दिसंबर को कुल सूर्य ग्रहण।

English summary

Blood Moon on May 26: Know when and where the first lunar eclipse of the year will be seen