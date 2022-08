BJP Sansadiya Board: BJP में बड़ा उलटफेर, क्या है नई लिस्ट का संकेत ? समझिए

India

oi-Anjan Kumar Chaudhary

नई दिल्ली, 17 अगस्त: बीजेपी ने आज अपने शीर्ष संगठनों में बहुत बड़ा उलटफेर किया है। जेपी नड्डा की अध्यक्षता वाली पार्टी ने वरिष्ठ नेता नितिन गडकरी और शिवराज सिंह चौहान की केंद्रीय संसदीय बोर्ड और केंद्रीय चुनाव समिति से छुट्टी कर दी है। इन नेताओं की जगह बीएस येदियुरप्पा, सर्बानंद सोनोबाल और देवेंद्र फडणवीस (केंद्रीय चुनाव समिति में) जैसे नेताओं को जगह दी गई है। पार्टी ने अपने इन दोनों सर्वोच्च संस्थाओं में पहली बार एक सिख नेता इकबाल सिंह लालपुरा को भी जगह दी है। भाजपा के शीर्ष संगठनों की इन नई लिस्टों में बहुत कुछ सियासी संकेत है।

English summary

The BJP has ousted Gadkari and Shivraj Singh Chouhan from the Central Parliamentary Board and the Central Election Committee and inducted new faces. Know its meaning