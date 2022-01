प्रशांत किशोर ने बताई BJP की सबसे बड़ी ताकत, कहा-'केवल हिंदुत्व के दम पर नहीं बढ़ रही भाजपा आगे'

India

नई दिल्ली, 25 जनवरी। चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने एक बार फिर से भाजपा को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने एनडीटीवी को दिए इंटरव्यू में भाजपा की सबसे बड़ी ताकत के बारे में बताया है। उन्होंने कहा कि भाजपा के खिलाफ एक मजबूत विपक्ष की दरकार है, जो कि फिलहाल दिख नहीं रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने हिन्दुत्व, राष्ट्रवाद और लोक जनकल्याणकारी नितियों पर काम किया है और ये ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है, अगर विपक्ष को उसे पराजित करना है तो उसे कम से कम इन तीन मुद्दों में से दो पर काम करना होगा।

Election strategist Prashant Kishor said That BJP's popularity is not just a function of Hindutva, It did work on hyper-nationalism and public welfare.