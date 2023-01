2024 में दक्षिण भारत के 5 राज्यों पर बीजेपी का फोकस, कुल 129 में से इतनी सीटें जीतने का लक्ष्य

2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने दक्षिण भारत में भी बड़ी संख्या में सीटें जीतने का लक्ष्य तय किया है। यह सीटें कर्नाटक के अलावा होंगी, जिसके लिए कार्यकर्ताओं को विशेष ट्रेनिंग दी जा रही है।

India

oi-Anjan Kumar Chaudhary

भारतीय जनता पार्टी ने 2019 के लोकसभा चुनावों में 303 सीटें जीती थीं। इस बार पार्टी लगातार तीसरी बार सत्ता में आने के लिए दक्षिण भारत में भी अपना दायरा बढ़ाने पर फोकस कर रही है। पार्टी एक तरफ तो कठिन सीटों को जीतने के लक्ष्य को साधने पर काम कर ही रही है, वहीं अब दक्षिण भारत के पांच में से बाकी चार राज्यों में भी ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रही है। क्योंकि, कर्नाटक में पार्टी पहले से ही बेहतर प्रदर्शन कर चुकी है। इसलिए उसका फोकस कर्नाटक के आंकड़े को और सुधारने के साथ ही तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भी ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतने का है।

Elections 2023: BJP के लिए बेहतरीन रहा साल 2022, नए साल में क्या होंगी चुनौतियां | वनइंडिया हिंदी

English summary

The Bharatiya Janata Party will give special focus on South India in the 2024 Lok Sabha elections. According to a report, it has trained workers to win more than 85 out of 129 seats in five states