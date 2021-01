भाजपा ने MLC चुनाव के लिए जारी की उम्मीदवारों की लिस्ट, बिहार से शाहनवाज हुसैन को बनाया कैंडिडेट

India

oi-Ankur Kumar

नोएडा। उत्तर प्रदेश और बिहार के विधान परिषद चुनावों के लिये भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्‍मीदवारों की सूची जारी कर दी है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की 12 और बिहार की एक विधान परिषद सीट पर चुनाव होना है। 12 एमएलसी सीटों के लिए बीजेपी ने आज 6 उम्‍मीदवारों की लिस्‍ट जारी की है। बीजेपी ने चार उम्‍मीदवारों की घोषणा शुक्रवार को कर दी थी।

इन 6 नामों में कुंवर मानवेंद्र सिंह, गोविंद नारायण शुक्‍ला, सलिल विश्‍नोई, अश्‍वनी त्‍यागी, धर्मवीर प्रजापति और सुरेंद्र चौधरी हैं। वहीं बिहार के लिए बीजेपी ने शहनवाज हुसैन को टिकट दिया है। बीजेपी के राष्‍ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने इन नामों का ऐलान किया है।

