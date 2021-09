बीजेपी सांसद बोले- राजीव गांधी का नागरहोल नेशनल पार्क से क्या लेना-देना? बदला जाए नाम

India

oi-Bhavna Pandey

बेंगलुरु, 03 सितंबर। उत्‍तर प्रदेश के बाद अब कर्नाटक में भी जगहों के नाम को लेकर राजनीति शुरू हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के एक सांसद ने शुक्रवार को भारतीय सेना के पहले भारतीय कमांडर-इन-चीफ फील्ड मार्शल केएम करियप्पा के नाम पर 'राजीव गांधी नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान' का नाम बदलने की वकालत की। भाजपा सांसद प्रताप सिम्हा ने तर्क दिया कि किसी शहर, स्थान या सड़क के नाम का कुछ महत्व होना चाहिए और स्थानीय लोगों को इससे संबंधित होना चाहिए। उन्‍होंने कहा राजीव गांधी का नागरहोल नेशनल पार्क से क्या लेना-देना है? मैंने फील्ड मार्शल करियप्पा का नाम सुझाया है। वह सबसे प्रसिद्ध सेना अधिकारी थे।

बता दें टोक्यो ओलंपिक के दौरान, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने मेजर ध्यानचंद के बाद देश के सर्वोच्च खेल सम्मान राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलने के अपने फैसले की घोषणा की थी जिसको लेकर भाजपा सरकार को विपक्षी पार्टी कांग्रेस और अन्‍य पार्टियों ने जमकर आड़े हाथों लिया था।

वहीं इस हफ्ते की शुरुआत में, सिम्हा ने कर्नाटक के वन मंत्री उमेश वी कट्टी से राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर 'एफएम केएम करियप्पा नागरहोल नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व' करने का अनुरोध किया था, जो "सेना में सेवा करते हुए उनके द्वारा की गई उल्लेखनीय सेवा के लिए उपयुक्त श्रद्धांजलि है।" एक पत्र में 30 अगस्त को, सिम्हा ने कहा कि तीन राष्ट्रीय उद्यानों का नाम राजीव गांधी के नाम पर रखा गया है और कई अन्य का नाम गांधी-नेहरू परिवार के नाम पर रखा गया है, यह दावा करते हुए कि यह जैव विविधता संरक्षण के उद्देश्य से केंद्र सरकार की परियोजनाओं के गलत तरीके से उचित विरासत का प्रयास था।

फील्ड मार्शल करियप्पा की उपलब्धि पर प्रकाश डालते हुए, भाजपा सांसद ने कहा कि पहले कमांडर-इन-चीफ को राष्ट्रीय सुरक्षा और राष्ट्रीय एकता सुनिश्चित करने के लिए भारतीय सेना को सबसे अनुशासित और युद्ध-कठोर इकाइयों में से एक के रूप में बदलने की नींव रखने का श्रेय दिया जाता है। . उन्होंने आगे कहा कि कोडागु को 20 सेवारत मेजर जनरल और चार एयर मार्शल का दुर्लभ गौरव प्राप्त है, जो इसे "जनरलों की भूमि" बनाता है।

"फील्ड मार्शल करियप्पा पहले भारतीय कमांडर-इन-चीफ (भारतीय सेना के) थे। वह कोडागु के गौरवशाली पुत्र थे, अपनी सेवानिवृत्ति के बाद वे कोडागु वापस आ गए और वहीं उनकी मृत्यु हो गई। उन्हें कोडागु से इतना प्यार था... गांधी-नेहरू परिवार के नाम पर हर चीज का नाम रखने की क्या जरूरत है?" एएनआई ने सिम्हा के हवाले से कहा।

English summary

BJP MP said – What does Rajiv Gandhi have to do with Nagarhole National Park? name to be changed