पेगासस पर रार: BJP ने कहा- हम चर्चा के लिए तैयार, जासूसी के कोई सबूत नहीं

India

oi-Love Gaur

नई दिल्ली, 05 अगस्त: संसद का मानसून सत्र जारी है, लेकिन इस सत्र के दौरान दोनों सदनों में हंगामा बरकरार है। विपक्ष पेगासस जासूसी मामले को लेकर सरकार पर हमलावर हो रही है। विपक्ष के नेता पेगासस स्पाईवेयर को लेकर सदन में चर्चा की मांग कर रहे हैं। वहीं इस मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने पेगासस जासूसी के आरोपों के मामले में विपक्ष पर सवाल उठाते हुए कहा कि ऐसा कोई सबूत नहीं है, जो उनके दावों का समर्थन करने के लिए पेश किया जा रहा हो। दरअसल, संसद की कार्यवाही को लेकर रविशंकर प्रसाद ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेस में कांग्रेस पर निशाना साधा है।

Monsoon Session 2021: Pegasus पर चर्चा को लेकर क्या बोले Ravi Shankar Prasad | वनइंडिया हिंदी

बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने संसद ना चलने को लेकर विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हम संसद में चर्चा के लिए तैयार हैं। बहुत तीखे सवाल भी हमें कांग्रेस पार्टी से पूछने हैं, लेकिन एक सवाल ईमानदारी से हम पूछते हैं कि क्या कांग्रेस पार्टी और विपक्ष संसद में चर्चा चाहते हैं। इसके साथ ही कांग्रेस पर निशाना साधते हुए रविशंकर ने कहा कि संसद न चलने देना कांग्रेस का एजेंडा है।

There is no prima facie evidence. Just before the onset of the parliamentary session a campaign orchestrated by many of the elements hostile to present government comes out. pic.twitter.com/i3rCVD3LO6