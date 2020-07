India

oi-Ankur Sharma

नई दिल्ली। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वायनाड से सांसद राहुल गांधी लगातार मोदी सरकार पर हमला बोल रहे हैं, रविवार को भी उन्होंने ट्विटर के जरिए केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है, उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि भाजपा ने 'झूठ को संस्‍थागत' कर दिया है, उन्होंने लिखा कि भाजपा ने तीन मुख्य बिंदुओं पर सरासर झूठ बोला है, जिसका खामियाजा लोगों को भुगतना होगा, उन्होंने कोरोना वायरस, जीडीपी आंकड़े और चीन को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा है।

चीन के ‘जीन’ में है विस्तारवाद , उसकी जमीन हड़पो नीति से भारत समेत दुनिया के 23 देश परेशान

उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा - भाजपा झूठ को संस्थागत तौर पर फैला रही है।

दिल्ली: 10 दिन में तैयार हुई दुनिया की सबसे बड़ी Covid-19 केयर फैसिलिटी के बारे में सबकुछ जानिए

ये भ्रम जल्द ही टूट जाएगा और देश को इसकी भारी क़ीमत चुकानी होगी। गौरतलब है कि राहुल गांधी लगातार मोदी सरकार पर हमला बोल रहे हैं, इससे पहले भी उन्होंने Tweet किया था कि चीन के साथ सीमा विवाद को संभालने में केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पूरी तरह से फेल हो गई है। राहुल ने कहा था कि चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया है और भारत की सरकार चैंबरलेन की तरह व्यवहार कर रही है।

दुनिया की कोई ताकत भारत की एक इंच जमीन छू भी नहीं सकती

ये तो चीन को ऐसा करने के लिए और ज्यादा प्रोत्साहित करेगा और उसका हौंसला बढ़ाएगा। मौजूदा सरकार की इस कायराना हरकतों की देश आने वाले समय भारी कीमत चुकाने वाला है, कांग्रेस नेता ने सोशल मीडिया पर राजनाथ का लद्दाख में सैनिकों को संबोधित करते वीडियो शेयर करते हुए ये बात कही थी। मालूम हो कि राजनाथ ने शुक्रवार को लेह में सैनिकों से कहा था कि दुनिया की कोई ताकत भारत की एक इंच जमीन छू भी नहीं सकती है।

यह पढ़ें:पीएम मोदी की लोकप्रियता में इजाफा, Twitter फॉलोअर्स की संख्या हुई 6 करोड़

BJP has institutionalised lies.

1. Covid19 by restricting testing and misreporting deaths.

2. GDP by using a new calculation method.

3. Chinese aggression by frightening the media.

The illusion will break soon and India will pay the price.https://t.co/YR9b1kD1wB