'हमने 5 मारे', वाले बयान पर BJP के पूर्व MLA ज्ञानदेव बोले- 'CM गहलोत ने दिया मुस्लिमों को संरक्षण...'

जयपुर, 21 अगस्त: राजस्थान के पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा का एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जिसमें वह कह रहे हैं कि उन्होंने पांच लोगों को मारा है। इस बयान को लेकर पुलिस ने एफआईआर दर्ज भी कर ली है। भाजपा नेता और पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा ने अब अपने बयानों पर सफाई दी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर तंज भी कसा है। वीडियो पर सफाई देते हुए ज्ञानदेव आहूजा ने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा है। ज्ञानदेव आहूजा ने कहा, ''राजस्थान के सीएम गहलोत द्वारा यहां मुस्लिमों को संरक्षण दिया जा रहा है।''

राजस्थान के पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा ने कहा,''मैंने अपने कार्यकर्ताओं से कहा है कि जो लोग गौ तस्करी करते पाए जाते हैं उन्हें पकड़ा जाना चाहिए और अगर वे भागने की कोशिश करते हैं तो उन्हें पीटा जाना चाहिए और पुलिस को सौंप दिया जाना चाहिए। कानून अपने हाथ में नहीं लेंगे।''

Muslims protected by Rajasthan CM Gehlot.I've told my workers that those found cow smuggling should be caught&if they try to escape they should be thrashed & handed over to police.Won't take law into my hands: Gyan D Ahuja,BJP on his"We've killed 5 so far"comment in a viral video pic.twitter.com/XyoNncJ0ZI