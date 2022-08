भाजपा प्रमुख नड्डा का दावा- कांग्रेस के समय पाक आतंकियों के हमले, Modi Era में सर्जिकल स्ट्राइक से जवाब

India

oi-Jyoti Bhaskar

नई दिल्ली, 23 अगस्त : प्रधानमंत्री मोदी के मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री बनने तक के सफर में 20 साल पूरे हो चुके हैं। Modi @ 20 कार्यक्रम में भाजपा प्रमुख जेपी नड्डा ने कहा, पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत मजबूती से जवाब दे रहा है। नड्डा ने कहा, वर्षों से कांग्रेस की सरकार थी। पाकिस्तान जब भी चाहता था आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देता था।

नड्डा ने 2014 के बाद आए बदलाव का जिक्र कर कहा, पीएम मोदी ने कालीकट में एक सार्वजनिक समारोह में कहा था कि उन्होंने (पाकिस्तान) जो किया है उसका करारा जवाब दिया जाएगा। सर्जिकल स्ट्राइक हुई इसी का नतीजा है।

Pakistan still didn't understand. So, a second incident took place. After that, an airstrike was carried out. Before that he (PM Modi) said - you have made a grievous mistake and you will have to pay the price. Then an airstrike took place: BJP chief JP Nadda, in Delhi pic.twitter.com/AadGtdeCzi