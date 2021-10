तमिलनाडु स्थानीय निकाय चुनाव में भाजपा उम्मीदवार को मिला महज 1 वोट, परिवार ने भी नहीं समझा काबिल

India

oi-Bhavna Pandey

चेन्‍नई, 12अक्‍टूबर। तमिलनाडु में हाल ही में हुए स्थानीय निकाय चुनाव में भाजपा के प्रत्‍याशी डी कार्तिक बुरी तरह पराजित हुए। भाजपा उम्मीदवार डी कार्तिक को परिवार में पांच सदस्य होने के बावजूद केवल एक वोट मिला है।

डी कार्तिक कोयंबटूर जिले के पेरियानाइकनपालयम संघ में वार्ड सदस्य के पद के लिए चुनाव लड़ा था। इस घटना से उनकी उम्मीदवारी का मजाक बन गया और यह खबर मीडिया में फैल गई और #Single_Vote_BJP के साथ वायरल हो गई जो ट्विटर पर ट्रेंड करने लगी।

लेखिका और कार्यकर्ता मीना कंदासामी ने ट्वीट करते हुए कहा, "स्थानीय निकाय चुनावों में भाजपा उम्मीदवार को केवल एक वोट मिलता है। अपने घर के चार अन्य मतदाताओं पर गर्व है जिन्होंने दूसरों को वोट देकर जिताया।

कांग्रेस के एक अशोक कुमार ने कहा, "पांच सदस्य उनके परिवार हैं और वार्ड सदस्य पद के लिए चुनाव लड़ने वाले इस भाजपा उम्मीदवार को कोयंबटूर में एक वोट मिला!" इस तरह तमिलनाडु बीजेपी को संभालता है। वहीं एक ने ट्वीट किया, "उनके परिवार के पांच सदस्यों में से, भाजपा उम्मीदवार केवल एक वोट सुरक्षित कर सका।"

BJP candidate gets only one vote in local body elections. Proud of the four other voters in his household who decided to vote for others pic.twitter.com/tU39ZHGKjg