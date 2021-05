Bill Gates Divorced: बोले हर्ष गोयनका- 'मत कमाओ ज्यादा वरना बीवी तलाक मांगने लगेगी', लोगों ने लगाई क्लास

India

oi-Ankur Sharma

नई दिल्ली, 19 मई। माइक्रोसॉफ्ट के को-फाउंडर बिल गेट्स और उनकी पत्‍नी मेलिंडा गेट्स के तलाक के ऐलान के बाद से बिल गेट्स की लाइफ लगातार सुर्खियों में बनी हुई है। लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि 27 साल की ये शादी आखिर टूटी क्यों? फिलहाल बिल और मेलिंडा ने इस विषय पर तो कुछ कहा नहीं है लेकिन दोनों को लेकर चर्चाएं गर्म हैं और लोग तरह-तरह से बिल और मिलांडा के अलग होने पर टिप्पणी कर रहे हैं। ऐसी ही एक टिप्पणी भारी पड़ गई भारतीय उद्योगपति और RPG ग्रुप के चेयरमैन हर्ष गोयनका को, जिन्हें अपने एक ट्वीट के कारण ट्रोल का शिकार होना पड़ा। लोगों ने उन्हें इतना भला-बुरा बोला जिसके बाद उन्होंने अपना ट्वीट डिलीट करना पड़ा।

English summary

Bill Gates divorced. Jeff Bezos divorced. Moral: Don’t earn so much money that the wife finds divorce alimony more appealing than the husband. Keep spending money on yourself said industrialist Harsh Goenka.