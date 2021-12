उद्धव ठाकरे से पहले इन मुख्यमंत्रियों की 'बीमारी' भी बन चुकी हैं सुर्खियां

India

oi-Anjan Kumar Chaudhary

नई दिल्ली, 27 दिसंबर: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे लंबे समय से लोगों के बीच नहीं आए हैं। वह बीमार थे और उनका ऑपरेशन हुआ था, जिसके बाद से वह पूरी तरह से सार्वजनिक जीवन से विलुप्त ही मालूम पड़ रहे हैं। विपक्षी बीजेपी इसे मुद्दा बना रही है। उनके विधानसभा से गायब होने को लेकर सवाल कर रही है। जबकि,सत्ताधारी गठबंधन की ओर से मुख्यमंत्री ठाकरे के जनता के बीच आने की सिर्फ तारीखें दी जा रही हैं। जाहिर है कि इसकी वजह से कयासबाजियों को मौका मिल रहा है। लेकिन, उद्धव पहले मुख्यमंत्री नहीं हैं, जिनका स्वास्थ्य रहस्य बन गया है, इसकी एक लंबी फेहरिस्त है जिसपर हम यह बात करने वाले हैं।

English summary

The mystery of Maharashtra CM Uddhav Thackeray's illness remains, the stories of the illness of these five chief ministers are also famous