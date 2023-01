क्यों बंजारा समाज 'धर्मांतरण' के खिलाफ है ? BJP-RSS का रोल जानिए

महाराष्ट्र के जलगांव में बंजारा समाज का एक विशाल महाकुंभ आयोजित हो रहा है। इसमें धर्मांतरण के खिलाफ एक संकल्प पारित किया गया है। इसके आयोजन में भाजपा-संघ की बड़ी भूमिका है।

महाराष्ट्र में बीजेपी और आरएसएस बंजारों के एक कार्यक्रम में बहुत ही सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। इस कार्यक्रम में भाजपा और संघ के कई दिग्गज नेता जुटे भी हैं और आगे भी पहुंचने वाले हैं। यह महाकुंभ पूरी तरह से एक धार्मिक आयोजन है, जिसमें हिंदुओं के धर्मांतरण के खिलाफ पूरी एकजुटता बनाए रखने की कोशिश की जा रही है। हालांकि, आयोजकों के इरादे पर बंजारा समाज के ही कुछ लोग सवाल भी उठा रहे हैं। आइए जानते हैं कि यह किस तरह का धार्मिक महाकुंभ है और इसको लेकर किस तरह की राजनीतिक चर्चाएं हो रही हैं।

A big Mahakumbh of Banjara Samaj is being organized in Maharashtra's Jalgaon district, in which veteran leaders of RSS-BJP are participating. It has passed a big resolution against conversion