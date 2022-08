बीजेपी के किस बड़े 'नेता' को खत्म करना चाहता था IS का Azamov ? सामने आया नाम

India

oi-Anjan Kumar Chaudhary

नई दिल्ली, 23 अगस्त: रूस ने भारत में सत्ताधारी दल के एक नेता के खात्मे के लिए आ रहे इस्लामिक स्टेट के आत्मघाती हमलावर को वहीं पर धर-दबोचा है। रूसी एजेंसियों ने जो उससे पूछताछ की है, उसमें इस्लामिक स्टेट के इस आत्मघाती हमलावर ने कई बड़े खुलासे किए हैं। उसने बताया है कि उसे आतंकवाद की ट्रेनिंग कहां मिली, उसमें तुर्की का क्या रोल रहा और उसका टारगेट आखिर कौन था और उसे निशाना बनाने के लिए तुर्की से रूस होते हुए भारत आने की ताक में क्यों लगा हुआ था।

English summary

The person of Islamic State who has been caught in Russia was coming to India to eliminate former BJP leader Nupur Sharma