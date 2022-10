आजम खान की सजा पर बड़ी अदालत की मुहर लगी तो क्या होगा, पॉलिटिकल करियर खत्म ?

India

समाजवादी पार्टी नेता आजम खान कभी अपने बड़बोलेपन के कारण चर्चा में रहते थे, तो अब अपने आपराधिक करतूतों की वजह से सुर्खियों में आते रहते हैं। इस बार उन्हें हेट स्पीच के एक मामले में तीन साल की सजा मिल गई है, जिससे उनकी विधायकी खतरे में पड़ चुकी है। क्योंकि, जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत दो साल की ज्यादा के सजायाफ्ता मुजरिमों की सांसद और विधायक वाली सदस्यता खत्म होने का प्रावधान है। लेकिन, सिर्फ इतना ही नहीं है। कानून यह भी है कि सजा की मियाद पूरी होने के बाद भी वह व्यक्ति अगले 6 वर्षों तक कोई भी चुनाव नहीं लड़ सकता।

If Azam Khan's three-year sentence is approved by the upper court, then his legislature is sure to be known. After the completion of the sentence, there will be a ban on contesting elections for 6 years